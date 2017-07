Rating: El Gran Show, El Reventonazo o El Wasap de JB ¿Qué programa lideró el sábado? [VIDEO y FOTOS]

La batalla por el rating los días sábados está más fuerte que nunca. Este sábado 22, los programas lanzaron sus más fuertes dardos para obtener la simpatía de los televidentes. ¿Qué programa se coronó con el primer lugar?

El Gran Show tuvo en su programa a Eyal Berkover y Nair Bravo. La argentina incluso derramó algunas lágrimas al hablar del difícil momento de la detención del israelí. Pero eso no fue todo. La propia Gisela Valcárcel decidió mandar un discurso político contra algunos funcionarios.

"Aprovecho para rechazar lo que sucedió este año en esta grabación absurda, vulgar, entre dos políticos. Uno de ellos, el que grabó, fue absurdo y vulgar. Nadie debe grabar las conversaciones privadas. Nadie puede hacerlo. Y no está bien olfatear en el Whatsapp de los demás. No está bien olfatear en las conversaciones de los demás. Es, no solo bajo, sino delincuencial. Personajes así no nos deben representar en ningún sector. En ninguno", dijo Gisela Valcárcel durante El Gran Show.

Nair Bravo llora

Por otro lado, en Qué Tal Sorpresa, Christian Domínguez hizo su aparición en el programa para ayudar con el sueño de una pareja. Sin embargo, el cantante de cumbia terminó llorando al hablar de sus hijos y sus padres.

Según manifestó Christian Domínguez, a partir de ahora le hará caso a su mamá en todo. De esa manera, evitará cometer los mismos errores de su pasado. Además, el cumbiambero declaró que no sabría qué hacer sin sus padres en su vida.

Christian Domínguez llora al hablar de errores.

Por otro lado, en El Wasap de JB aparecieron Leyla Chihuán, Eva Ayllón y Natalia Málaga para encarar a sus imitadores. Al final, todas terminan bailando al ritmo del pegajoso tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Lo impensado sucedió cuando de pronto se apareció el imitador de 'Luis Miguel' para aguarles la fiesta.

Recordemos que Eva Ayllón grabó su versión criolla de 'Despacito' e invitó a sus amigas Natalia Málaga y Leyla Chihuán para participar en un divertido video que se viralizó en las redes sociales.

El Wasap de JB: Eva Ayllón Natalia Málaga y Leyla Chihuán encararon a sus imitadoras

El Reventonazo de la Chola también tuvo su momento emotivo. En el programa conducido por Ernesto Pimentel, apareció La Chilindrina junto a Gisela Valcárcel. Ambos se lucieron más unidas que nunca después de toda la confusión con Magaly Medina.

"Cosas muy feas pensando que estaba hablando contigo. Cómo mee dolió no tienes una idea", dijo María Antonieta de las Nieves- La Chilindrina- entre lágrimas, visiblemente afectada.

La Chilindrina y Gisela Valcárcel

¿Qué programa lideró el rating? El primer lugar lo obtuvo El Gran Show con 16.4 puntos de sintonía. El programa El Reventonazo alcanzó el segundo lugar con 12.9 puntos promedio. El Wasap de JB ocupó el cuarto lugar con cifras de 10.4 puntos de rating. Finalmente, Qué tal sorpresa tuvo una baja en sus cifras alcanzando el octavo lugar con 7.5 puntos.

