RBD: Anahí trató de ser solidaria pero fue este comentario el que indignó a muchos mexicanos [VIDEO]

Los mexicanos no están contentos con Anahí. Luego del terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, muchos artistas enviaron sus mensajes de solidaridad y ayuda a los afectados. Anahí no se quiso quedar atrás y no solo se conformó con enviar palabras a los damnificados.

Anahí fue directo a la zona afectada y se ofreció como voluntaria para ayudar a mejorar la difícil situación que viven ahora los mexicanos. Entonces, ¿qué enfureció tanto a sus compatriotas?

El problema se generó a causa de un video que Anahí subió a sus redes sociales. En él, se ve a la cantante con su chaleco de voluntaria, entre los escombros, y se le escucha contar su decisión de asistir en ayuda.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea. No me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa”, dijo Anahí en el video.

Anahí

La última parte del video causó la furia de los mexicanos, quienes acusaron a Anahí de querer aprovecharse de la desgracia para quedar bien y promocionar las nuevas canciones que vine anunciando por meses.

Sin embargo, Anahí negó las acusaciones y explicó que solo grabó el video para dejarle en claro a sus seguidores, quienes le exigen nueva música desde hace tiempo, que por ahora tenía prioridades más importantes, como ayudar a sus compatriotas.

“Precisamente a ustedes les contesté en el video por el que tanto me han atacado. No era momento de hablar de eso. Perdón si a alguien ofendí”, escribió Anahí en su cuenta de Twitter junto a una imagen captura del reclamo de uno de sus fans.

Precisamente a ustedes les conteste en el video por el q tanto me han atacado.No era el momento de hablar de eso. Perdón si a alguien ofendí pic.twitter.com/onxXNyigKC — Anahi (@Anahi) 12 de septiembre de 2017

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: