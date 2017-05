RBD: Esta es la foto que probaría regreso de la banda mexicana a los escenarios [VIDEO]

La celebración del cumpleaños 34 de la cantante mexicana, Anahí Puente, avivó los rumores del regreso de la banda RBD. La actriz publicó una foto en su Instagram al lado de Christian Chávez y Pedro Damian, ex compañero y manager del grupo RBD. "Comploteando", escribió Puente en la mencionada red social.



Este mensaje que a todas luces afirma que Anahí Puente realiza un proyecto con Christian Chávez y Pedro Damian sorprendió a los seguidores de la actriz. "@anahi pq haces esto con mi corazón, no tengo salud suficiente para sobrevivir a estos rumores... diga la verdad, no me dejes crear mentira en mi cabeza. yayayayaya!!", le pidió un fan.



"Ellos quieren matarme...", comentó otra seguidora de Anahí Puente en la imagen que aparece al lado de figuras claves en de RBD. La actriz no respondió ninguno de estos comentarios para generar intriga.



Como se recuerda, el reconocido periodista brasileño José Norberto Flesch tuiteó que hay una oferta millonaria para que una ex popular banda regrese. “La historia que rueda es que cierta banda va a recibir 20 millones de dólares para volver a estar activa”, escribió en su cuenta de Twitter.



Los fans se encuentran expectantes a que fuentes oficiales confirmen el regreso de la banda RBD, la cual se retiró de los escenarios en 2008 y que aún tiene muchos seguidores en Brasil. Integrantes de la banda también habrían publicado mensajes nostálgicos en sus redes sociales. Mira aquí.



Comploteando!!!! 😱😱😱😱😱😱 los amo ! @pedrodamian01 @christianchavezreal Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 13 de May de 2017 a la(s) 5:36 PDT