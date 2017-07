La conductora del bloque de Espectáculos de América Noticias, Rebeca Escribens reconoció que no debió generalizar al mencionar que 'todo el Perú' quería que Korina Rivadeneira se quedara en nuestro país.

Rebeca Escribens se mostró afectada por la situación de Korina Rivadeneira luego de que Migraciones cancelara de su residencia en Perú. Al respecto esto fue lo que dijo.

"Deseo de todo corazón que todo se normalice en el país, que se ajuste a derecho, cumpliendo las normas...Korina, paciencia, el Perú desea que te quedes y que todo esté dentro de la ley", indicó la conductora de América Espectáculos.

AYER

Rebeca Escribens defiende a Korina Rivadeneira

Sin embargo, este martes, Rebeca Escribens aclaró el comentario sobre Korina Rivadeneira y señaló que las redes sociales la han destruido por expresar lo que sentía.

"Gracias a todos lo que escribieron respetuosamente. Es verdad, generalice equivocadamente, no todos piensan igual. Cuando dije:

'todo el Perú' lo hice en sentido figurado, para decir 'mucha gente', de hecho no puedo saber qué piensan más de 30 millones de peruanos. Esa no era la idea, claramente. Mi solidaridad con ella, así como cualquier venezolano que este por aquí, es básicamente por la situación que atraviesa ese país. Mi deseo de que se quede se refiere a si se cumplen las leyes, según se pronuncie la justicia", escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Además, Rebeca Escribens se pronunció en su programa lamentando el mal momento que atraviesa la esposa de Mario Hart.

HOY