¿Rebeca Escribens anda con las hormonas revueltas? Le hizo esta 'propuesta indecente' a Nicolás Galindo [VIDEO]

Rebeca Escribens tras vacilar a Erick Sabater en la edición del sábado pasado de 'Mujeres sin filtro', hoy volvió a hacer de las suyas en 'América Espectáculos', pero esta vez con el actor Nicolás Galindo, a quien le hizo una propuesta 'indecente' que hizo poner nervioso al protagonista de 'Mujercitas'.



Si el sábado pasado vimos totalmente arrebatada a Rebeca Escribens cuando le saltó encima a Erick Sabater, hoy la vimos totalmente embelesada por Nicolás Galindo, a quien se le acercó y le dijo "yo me muero por Galindo. Yo necesito hacer un papel contigo en la novela donde yo sea la 'vieja zorra' que se chapa al chibolo. Como hacía Jimena Lindo en 'Locos de amor'".



Rebeca Escribens hace de las suyas con Nicolás Galindo. (Video: América TV)

Esta propuesta hizo sonrojar a Nicolás Galindo, pero terminó aceptando. "Vamos, por supuesto, con todo". "¿Con todo de verdad?. No me pidas mucho, porque yo me lanzo", respondió Rebeca Escribens mirando fijamente al actor de la novela 'Mujercitas'.



A Nicolás Galindo solo le quedó reírse junto a sus demás compañeros de reparto que estaban en el set de de 'América Noticias.



Rebeca Escribens, el sábado pasado se pasó de irreverente con Erick Sabater, pues luego de lanzarse encima suyo, lo estuvo vacilando durante todo el programa 'Mujeres sin filtro' y le dijo que le había ido hasta las patas en su última relación.