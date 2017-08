Rebeca Escribens: ¿cómo se siente tras cumplir 40 años? [VIDEO y FOTOS]

Rebeca Escribens tiene un matrimonio de 13 años y se lleva muy bien con su pareja debido a que cada uno respeta sus espacios. También tiene un hijo de 23 años, que es arquitecto y no vive pendiente de lo que hace su mamá en televisión. Cuenta que su esposo es el primero en reírse de las ‘locuras’ que hace en ‘Mujeres sin filtro y ‘América espectáculos’ y que jamás le ha pedido la clave del Facebook. Además, siente que está ‘riquísima’ a sus 40 años.



‘Mujeres sin filtro’ se ha consolidado poco a poco...

Bueno, debo confesar que no me han gustado algunos programas, pero hemos ido evolucionando porque empezamos de cero. Es una alternativa distinta hecha por nosotras.



Debe ser complicado ordenarse, siendo cuatro mujeres...

Es muy difícil, hablamos una encima de la otra, pero nos entendemos. Hemos llevado nuestras reuniones a la pantalla. Somos amigas, lo que ves es lo que pasa, no hay nada forzado y tiene sus riesgos porque se nos escapan muchas cosas frente a la cámara. Demostramos una verdad de cuatro mujeres ‘locazas’ que hablan a la vez, pero sobre todo, se divierten.



Como lo que pasó con Erick Sabater...

Eso fue muy gracioso. Él es muy lindo, se dejó bromear y finalmente es lo que pasa cuando tenemos a un ‘churrazo’, un papacito tipo stripper, en una reunión femenina. Ves al ‘canalla rico y apretadito’, lo disfrutas un ratito y te vas a tu casa, ja, ja, ja.



Sus reuniones deben ser muy divertidas.

El doble de lo que se ve en pantalla, tanto que Federico Salazar se tiene que ir a dormir antes porque reventamos su sala. Somos el doble de divertidas porque hay un vinito de por medio, hay libertad para que salga el monstruo...



¿Y cuál es el comentario de tu esposo?

Muchos dicen: Pobrecito el esposo de Rebeca Escribens, ¿hasta cuándo le permitirá hacer el programa? Y yo digo: ¿Qué cosa? ¿Acaso es mi papá? Mi esposo es un ser extraordinario, mi mejor amigo, mi compañero que se ríe de mis locuras, que me acompaña en ellas, que celebra mis logros, que me deja volar y todo lo dicho es también de mí hacia él. Somos una pareja que camina unida, pero cada uno tiene mundos distintos. Respetamos nuestros espacios, nuestra individualidad, eso es importantísimo, sino no tendríamos 13 años de matrimonio, y queremos tener el doble.



Es tu mejor crítico y apoyo.

Jamás me va a censurar, puede hacerme un comentario constructivo, pero nada cercano a la opresión, nada de pedir clave de Facebook ni del teléfono. La gente que hace eso está loca, enferma. Por favor, chiquillas, si tu enamorado te pide eso, está enfermo y tiene que hacerse ver, no es sano. Los seres humanos, por más que seamos esposos o pareja, no somos dueños del otro.



¿Te ha pasado?

No, gracias a Dios han llegado a mi vida personas muy honestas, simpáticas y sanas. En ese sentido, supercontenta...



¿Y tu hijo mayor qué te comenta de tu trabajo?

Él no sabe lo que hago por la vida (ríe). Mi hijo Diego es un profesional, metido en sus cosas, sabe que su mamá trabaja en la televisión, pero no es muy pegado a la señal abierta. Le gustan las series y está metido en su rollo porque es arquitecto.



¿Hueles a suegra?

No. Mi hijo tiene que evolucionar, crecer poco a poco, solo tiene 23 años y me llevo bien con su enamorada, es linda, preciosa. Se quieren mucho, de una manera sana. He sido mamá joven, pero no por eso mi hijo lo será. Él quiere estudiar afuera, tiene muchos sueños por cumplir.

‘ME DIVIERTO’

¿Hacer espectáculos te divierte?

Me encanta la dupla que hago con mi productor Luis Otani. El bloque es para informar y de vez cuando hago una bromita a algún personaje que conozco y tengo la confianza para hacerlo. La idea es divertirse, alegrar la mañana.



Hay conductores que sufren y se indignan con los personajes de ‘Chollywood’...

No es mi estilo, yo hago mi terapia en casa con temas trascendentales en mi vida. Me siento privilegiada porque me divierto trabajando de una manera sana y con cordura.



Aunque te criticaron por el apoyo a Korina Rivadeneira...

¡Ay, Dios! Lo dije de manera figurada, queriendo decir que estamos apoyándola en un momento difícil y los tuiteros sin conocimiento se atreven a opinar de una realidad que no conocen ni manejan. Yo respeto las opiniones encontradas y contesto a las personas que discrepan con respeto.



En junio cumpliste 40. ¿Cómo te trata la base 4?

Soy una cuarentona riquísima... Mírame, ja,ja,ja.



María Pía acaba de posar con un bikini de infarto...

Ella es guapísima, muy regia. Además, es fitness, va al gimnasio, es superdisciplinada, yo no... Todo lo falseo con filtro.



¿Y cómo te mantienes bien físicamente?

Aspiro y limpio todo el día, como Karate Kid, estoy en pulir y encerar, es un gran ejercicio. Además, cuido mis horarios para comer sano, no solo para verme bien, sino sentirme bien.



(Eric Castillo)