Rebeca Escribens: "Grité con todo lo goles de Perú" [VIDEO]

El histórico triunfo de la selección ante Ecuador nos deja con grandes chances del Mundial Rusia 2018, y la conductora Rebeca Escribens nunca dudó de la capacidad del equipo, pues pronóstico que ganábamos, pese a la altura de Quito.



“Estoy feliz, todo el país se encuentra feliz celebrando este triunfo. Este equipo nos está regalando alegrías y nunca dudé del triunfo, se nota que tienen muchas ganas de alcanzar metas y objetivos”, comentó la presentadora de ‘América Espectáculos’.



Rebeca Escribens, añadió, que durante el partido estuvo grabando ‘Mujeres sin filtro’, pero pendiente de las incidencias.



“Estábamos grabando el programa, pero con un ojo pegado al partido para no perdernos nada y gritar los goles de Flores y Hurtado. Ahora voy a pedir ir a Argentina, porque mi buena vibra le trae suerte al equipo, estamos cerca de Rusia”, agregó.



GUERREROS FELICES



Los conductores de ‘Esto es guerra’, María Pía Copello y Mathías Brivio, también se unieron a la fiesta por el triunfo peruano.



“Con el segundo gol me puse a llorar, no podía creerlo. Ha sido un triunfo soñado, estamos ilusionados con los jugadores que están dejando todo en la cancha”, expresó María Pía.



“El sueño es posible, Rusia no está lejos de ser una realidad. Gracias chicos, gracias por toda su garra y entrega en este partido, fue histórico”, detalló Mathías.



En tanto, todos los guerreros aparecieron con la camiseta de la selección celebrando el haber vencido 2-1 a Ecuador, en su cancha. (E.Castillo/ C.Chévez)



La celebración de la selección peruana con la hinchada peruana.