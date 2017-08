Rebeca Escribens vacila a Melissa Loza con su edad y esta es la razón [VIDEO]

¿Qué pasa entre Rebeca Escribens y Melissa Loza? La conductora de América Espectáculos tuvo curiosos comentarios sobre la participante de Esto Es Guerra. En su programa, dijo que a la 'diosa' la edad le está jugando mal, porque no entendió qué quiso responderle a la mamá de Milett Figueroa por sus declaraciones.

Pero eso no fue lo único. El día de ayer antes de mandar la nota sobre Melissa Loza, Rebeca Escribens la vaciló con el largo de sus pestañas postizas. Para la conductora, la 'diosa' es bella sin necesidad de cosas así.

Este miércoles, Rebeca Escribens volvió a vacilar a Melissa Loza con su look. La conductora declaró que la 'diosa' debía arreglarse las cejas porque las tenía muy altas. "Bájate un poquito las cejas", dijo.

Ante tantas bromas e indirectas, Rebeca Escribens reveló por qué vacila tanto a Melissa Loza. La conductora y actriz contó que su esposo se muere por la participante de Esto Es Guerra y es por eso que no la 'suelta'.

Rebeca Escribens y Melissa Loza

"A Melissa yo la quiero muchísimo. Es guapísimo. Mi marido se muere por ella", dijo Rebeca Escribens. Federico Salazar entonces soltó: "Por eso siempre te la agarras con ella", a lo que su compañera respondió: "Por supuesto".

Melissa Loza recientemente se vio envuelta en una polémica por culpa de la mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel. La señora dijo que los ataques de su hija por redes sociales hace algunos años no eran para Tilsa Lozano sino para la 'diosa'.

"La prensa fue la que dijo: 'Tilsa te han dicho vieja' y ella jamás le dijo vieja. Ella lo dijo por Melissa Loza, que groseramente profirió unas palabras bastante vergonzosas como para una dama y lo dijo en un audio grabado en privado", dijo Martha Valcárcel.

Ante esto, Melissa Loza respondió a la mamá de Milett Figueroa sorprendida porque la inmiscuían en un tema que no tenía nada que ver. Pero no desaprovechó la oportunidad para mandarle una indirecta a la ex Colorina.

"Todas vamos a llegar a tener 30, 40, 60. El tiempo pasa (...) Creo que es una discusión totalmente ajena a mí. Ahora que me quieran meter no lo entiendo. Ya me acostumbré que me metan en historias. Pero sí hay que ser conscientes de lo que uno hace", dijo Melissa Loza.

Martha Valcárcel mete la pata

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.