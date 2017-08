Despiden a periodista por no mostrar más de la cuenta en cámara [VIDEO y FOTOS]

La tiranía de las minifaldas. Rebeka Zebrekos era presentadora de deportes en TV Azteca y fue despedida por no aceptar usar vestidos más entallados, ni faldas más cortas. Ella decidió dar una entrevista para contar su dura experiencia.



Rebeka Zebrekos conversó con Luis Cárdenas de MVS Noticias. La periodista conducía el programa Los Protagonistas, la producción del mencionado espacio televisivo le pedía que use vestidos que marquen su figura y que se sentara con las piernas cruzadas.



La periodista se negó y ahí empezó su calvario: el tiempo que le daban al aire se fue recortando. La producción decidió castigarla y la relegó a ser una conductora que sólo leía tuis de la audiencia y comentaba sobre el físico de los futbolistas.



Rebeka Zebrekos tiene pruebas, un audio donde se escucha al director de producción de Azteca Deportes, Ariel Rothstein, pedirle que muestre más su cuerpo. "A mí me contrataron para hablar de periodismo deportivo", dijo la periodista.



La periodista Rebeka Zebreko dio ejemplos de la incomoda situación que vivió. Pese al frío le pedían que use abrigos en exteriores y también le exigían que alguna de sus presentaciones las hiciera en traje de baño.



Rebeka Zebreko se siente discriminada porque a ninguno de sus compañeros o colegas hombres le piden estos requerimientos. Cuando le pidieron su renuncia le dijeron que buscarían una persona más joven que sí quiera seguir instrucciones.



La periodista no se calló nada. El machismo no provino sólo de los hombres de la producción, Rebeka Zebreko denuncia que Fernanda Torres, una de las productoras asociadas, le pidió que fuera "escort", como una especie de dama de companía, para conseguir contratos con patrocinadores para el programa.



Rebeka Zebreko afirmó que el productor es de esos tipos que quieren tener relaciones sexuales con sus conductoras, pero con ella se equivocó. El hecho ha generado indignación en redes sociales, mira la entrevista aquí.