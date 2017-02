Recurre a Lady Guillén para recuperar a su ex después de seis años y el resultado fue penoso [VIDEO ]

El programa 'Tengo algo que decirte' empezó hoy con el caso de Emperatiz, una pianista y directora de cine que recurrió a Lady Guillén para recuperar a su ex pareja, Brian, a quien no veía desde hace seis años. Lo que parecía ser un reencuentro amoroso, resultó decepcionante para la mujer y amargo para el joven.



Emperatiz le relató su historia de amor a Lady Guillén en el programa 'Tengo algo que decirte'. "Fue un chico muy especial con el que vivimos muchas cosas, la relación termino hace seis años y todavía lo extraño", contó la joven.



La producción del programa que conduce Lady Guillén contactó a Brian, el joven accedió a asistir al set de 'Tengo algo que decirte'. No le dijeron que se reencontraría con Emperatriz sólo que "alguien especial tenía algo que decirle".​

Cuando el joven llegó al set, Lady Guillén hizo que Emperatriz se pusiera detrás del escenario. Brian se mostraba nervioso y con ganas de saber quien era la persona especial que lo contactaba.



Las cortinas se abrieron y Brian vio a Emperatriz, su reacción fue amarga. "¿Por qué me busca luego de varios años? no entiendo, no tiene sentido", exclamaba el joven. Lady Guillén le preguntó a Brian si quería que Emperatriz se acercará, el joven la rechazó varias veces.



El frustrado reencuentro entre Brian y Emperatriz terminó con Lady Guillén consolando a la pianista, que no podía creer que luego de seis años Brian no quisiera verla ¡Acompáñennos a ver esta triste historia!