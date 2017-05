Renzo Costa confesó que no se reconcilió con Brunella Horna por culpa de esta persona [VIDEO]

‘El rey de los cueros’, Renzo Costa, reveló que no se reconcilia con Brunella Horna porque sus amigas le revelaron que a los pocos días de haber terminado la relación, ella habría salido con un jovencito llamado Alexander de su natal Pimentel.

“Me enteré de algunas cosas y cuando se quisieron aclarar fueron peor, las mentiritas no me gustan, no soy santo, pero mentiras no me gustan”, dijo Renzo Costa, quien confirmó que se reunió con la rubia el 1 de mayo para conversar.

“El mismo día que me reuní con ella, esa persona la llamó, yo le dije que le respondiera, pero ella no quiso contestar. Creo que mejor lo dejamos así, porque no nos conviene pelearnos, ya que los dos perdemos. Además, somos como ‘Bonnie and Clyde’ y prefiero quedar como buenos amigos”, agregó Renzo Costa en ‘Amor, amor amor’.

De otro lado, Renzo Costa no negó que se sienta dolido.



“Claro, sí estaba dolido, pero ahora no, solo quiero lo mejor para ella y no seguir atacándonos. Es cierto que no soy santo, pero ahora quiero borrón y cuenta nueva, que cada uno haga su vida. Nunca hablé mal de ella, más bien le aconsejo que seleccione a sus amistades, que no se exponga. Es soltera, puede hacer lo que quiera, pero si puede hacerlo a escondidas mejor. Chápate a medio Lima si quieres, pero evita que te vean, eso es mejor. Ahora veo a Brunella solo como amiga”, comentó Renzo Costa.

Renzo Costa echa a Brunella Horna con amigo.

En la conversación telefónica que Renzo Costa tuvo con los conductores del programa Latino (‘Peluchín’ y Gigi Mitre), también estuvo presente Brunella Horna y le pidió a su expareja que no la minimice.



“No está bien que me compares con Alondra y me minimices como que yo no puedo lograr mis metas. Tienes 43 años, eres patético”, respondió Brunella Horna.