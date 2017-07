Renzo Costa aseguró que jamás botó o tiró dinero (dólares) en una fiesta que compartió con algunas modelos, tal como se difundió en un informe que presentó ‘La noche es mía’.

“Estoy indignado porque lo que se mostró en ‘La noche es mía’ es falso, están dañando mi imagen, me dejan como un ser detestable. Cómo se les puede ocurrir que yo voy a tirar y pisar dinero, eso es humillante”, dijo Renzo Costa.

¿Qué sucedió realmente?



Te cuento. El ‘dinero’ es billete falso que fue repartido en la hora loca de la ‘Fiesta Charlie’, por los organizadores de este evento que se hizo hace dos sábados en el Parque de las Aguas. Esa reunión era benéfica, pues un box cuesta 5 mil soles y lo que se recauda es par ayudar a una institución de niños.



¿No eran dólares de verdad?



No. Es más, si ven las imágenes en ningún momento yo tengo esos papeles en la mano ni se los coloco a mis amigas, porque ellas ya los tenían cuando llegué a su box para saludarlas. Luego, salté a otro grupo, eso fue todo.

Renzo Costa y la polémica por los billetes.

Y la frase ‘cuando el dinero no importa’...

​

Jamás la escribí, seguro alguien la colocó en sus redes sociales. Me siento mortificado y voy a conversar con mis abogados para enviarle una carta notarial al programa para pedir que se rectifiquen, porque dañan mi imagen adjudicándome un comportamiento que detesto. Jamás haría una cosa así. Muchos peruanos, al igual que yo, han salido adelante con sacrificio. Nunca actuaría de esa manera porque es una falta de respeto y una humillación.



Cambiando de tema, ¿pasarás las Fiestas Patrias en Lima?



No, viajo el jueves a Miami.



¿Solo o con la joven rubia con la que dicen estás saliendo?



Ja, ja, ja... ya hablamos cuando regrese.