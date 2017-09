Renzo Costa ya olvidó a Brunella Horna [VIDEO]

Renzo Costa manifestó que ‘ya volteó’ la página con respecto a Brunella Horna y dijo que no tendría problemas en saludarla al lado de su pareja, el congresista Richard Acuña.



“No me arrepiento de ninguna chica con la que tuve una relación formal”, sostuvo Costa en el programa ‘En boca de todos’.

El popular ‘Rey de los cueros’ indico que no se siente desplazado por Acuña.



“No, porque ya volteé la página. ¿Si la olvidé? Sí, pero igual le tengo cariño y estaré ahí cuando me necesite”, aseveró.

También dijo que sabía que podía encontrarse con Brunella y Acuña en el concierto ‘Lima Music Fest’ y, que si se hubiera sentido incómodo con la presencia de ambos, no asistía al evento.

“Si me hubiera sentido mal al verla, entonces no iba, todo está bien”, detalló.



Renzo Costa y la polémica por los billetes.