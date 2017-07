Renzo Padilla: ¿Por qué el 'Borincaico' no acepta un 'mano a mano' con César Vega?

El salsero peruano Renzo Padilla, conocido popularmente como 'El Borincaico', regresa a Perú tras haber forjado parte de su carrera musical en Estados Unidos. A pesar de que muchos de sus fans piden un encuentro con César Vega, él considera que no le beneficiaría en nada subir al escenario con el 'Huachalaco'.

Renzo Padilla llegó a Trome para conversar con sus seguidores en una entrevista en vivo. En medio del Facebook Live, fue imposible no preguntarle sobre su tan comentada 'rivalidad' con César Vega y sobre por qué no se se enfrentaría a él en un 'mano a mano' musical.

"¿En qué me beneficiaría un mano a mano con esa persona. No estoy minimizando a nadie, solo que se respeta la trayectoria, la diferencia de edad y esas cosas. Se respeta el trabajo de todo el mundo, nadie dice que sea mejor ni peor porque la música es un arte, en la música no hay competencia pero al señor no lo conozco", dijo Renzo Padilla en entrevista con Trome.

Renzo Padilla vs. César Vega

Renzo Padilla comentó además que no escucha la música que suena en las radios de Perú ni mucho menos, las canciones de César Vega, a pesar de que es uno de los salseros más populares en nuestro país actualmente.

"Para escuchar necesito aprender, uno aprende de los triunfadores, de los que tienen la trayectoria, uno aprende de ellos. No quiero que piensen que minimizo el trabajo de las personas. Para escucharlos tengo que saber de ellos tengo saber que es lo que hacen, de su trayectoria y que me llame la atención para escuchar algo", agregó.

Los fans de Renzo Padilla y César Vega tendrán que seguir esperando con el tan anhelado encuentro. Por el momento, cada uno sigue enfocado en lo suyo mostrando su talento mediante la música.

