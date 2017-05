Yo Soy: Ricardo Morán criticó a imitador de Raúl Romero por saludar a su mamita durante presentación [VIDEO]

Ricardo Morán mostró su molestia con el imitador de Raúl Romero cuando este aprovechó su presentación en el escenario de Yo Soy para saludar a su mamita por el Día de la Madre. El participante Miguel Ponce decidió dedicar un mensaje al final del show.

Todo sucedió cuando el imitador de Raúl Romero cantó el tema 'Ballena Azul'. Miguel Ponce recibió una buena crítica de parte de Maricarmen Marín quien solo se dedicó a elogiar su presentación y no mencionó cuando el imitador se levantó el polo para mostrar otro con un mensaje para su mamá Irma por el Día de de la Madre

"Miguel, capturando todos esos movimientos divertidos del verdadero Raúl. Muy bien con el timbre y todas las inflexiones, así que está muy bien. Te felicito", comentó Maricarmen Marín en Yo Soy.

Imitador de Raúl Romero saludó a su mamá en su día pero Ricardo Morán le llamó la atención

Sin embargo, Ricardo Morán interrumpió su calificación para preguntarle al imitador de Raúl Romero si es que la mamá del verdadero se llamaba Irma. Al escuchar la negativa del participante, el jurado de Yo Soy reprochó la actitud en el escenario.

"Si es tu mamá, la felicito. Está haciendo un gran trabajo como imitador, me parece un lindo gesto con su madre. Pero usted está imitando a Raúl Romero. Hemos censurado y sancionado muchas veces a otros imitadores que decían: arriba Perú, que viva el fútbol, cosas que no tenían nada que ver con el personaje. Usted puede ser algo que el personaje haría (...) Pero que se levante y tenga un polo que diga: 'Feliz día mamá Irmita' Por más que usted quiera a su madre y respeto eso, no tiene nada que ver", dijo muy molesto Ricardo Morán.

El set del programa Yo Soy se quedó en silencio y ni Maricarmen Marín o Katia Palma comentaron lo dicho por Ricardo Morán hacia el participante. El participante solo aprovechó para ofrecer disculpas y regresar a su sitio.

Raul Romero en Yo Soy

