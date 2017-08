Richard Acuña no quiso formalizar a Brunella Horna en TV tras viaje y ella puso tremenda cara [VIDEO]

Richard Acuña jamás esperó escuchar el nombre de Brunella Horna en un programa de entrevistas. El congresista de Alianza para el Progreso estuvo como invitado en el programa 'Todo se Sabe' de Milagros Leiva para hablar de la coyuntura política.

El segundo vicepresidente del Congreso llegó al programa de RPPTV recién bajado del avión, pues había pasado unos días en Punta Cana junto a Brunella Horna. Pero lo que nunca pensó es escuchar el nombre de la rubia durante la entrevista.

Milagros Leiva decidió traer el nombre de Brunella Horna y preguntarle directamente a Richard Acuña si es que la joven de 20 años era su pareja oficial. El congresista intentó evadir la pregunta y declaró:

"Yo creo que lo más importante acá es respetar la vida de las personas y sobretodo, no se puede hablar de una dama. Las damas merecen respeto así que estos momentos estamos en un espacio... No habría nada de malo (si es que fuera mi novia) pero en estos creo que hablar de una dama no me corresponde. Tú sabes que los caballeros no tenemos memoria, así que por ella, preferiría no tocar ese tema", dijo Richard Acuña en la entrevista.

Richard Acuña sobre Brunella Horna

Sin embargo, mientras Richard Acuña hablaba sobre Brunella Horna y mencionaba no tener memoria por ser un caballero, la joven rubia le dedicó tremenda mirada. Tal vez a la modelo no le gustó que no la oficializaran ¿Qué pasó?

La miradita de Brunella Horna no pasó desapercibida para Jazmín Pinedo. La conductora de 'Espectáculos' le preguntó qué era lo que le había molestado de su declaración, cuando en todo momento se refirió con respeto a ella.

"Yo siempre voy a respetar la vida privada de él porque desde un inicio tuve las cosas claras y él también. Yo estoy en un mundo de espectáculo y él en un mundo político. Por eso me voy a quedar con él y me voy a callar. Quiero estar tranquila y las mujeres tampoco tenemos memoria", dijo Brunella Horna.

