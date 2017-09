El 11 de setiembre de 2016, Ricky Tosso falleció tras una fuerte batalla contra el cáncer. Hoy, un año después de su muerte, su hijo Stefano Tosso le dedicó un mensaje a su memoria. El joven actor utilizó sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores, y los de su padre, algunas fotografías juntos.

"Un año desde que te fuiste, mejor amigo. Un año y a la vez 5 minutos. El hombre más bueno y puro que he conocido. Me enseñaste haciendo, con el ejemplo, como debe criar un buen padre. Y viéndote me enamoré de la actuación, del arte. Siempre me diste alas propias y me pusiste las cosas en la mesa, con realidad pero con amor. Me enseñaste a perdonar y a no guardar rencores. A buscar siempre mi paz y felicidad. A ser honesto conmigo y justo con los demás. Ahora te siento conmigo de otra manera", escribió Stefano Tosso en su cuenta Facebook.

El joven actor señaló que se siente orgulloso por el 'apellido limpio' que le dejó como herencia. Stefano Tosso se siente feliz que todo el Perú haya demostrado cuánto amó a Ricky Tosso y eso, siempre lo tiene presente en cada cosa que hace.

"En mi corazón, en la vocecita de la conciencia, en eso que me alerta del peligro, en cada mierda y aplauso que escucho o digo. Y en cada persona a la que amaste y te amó. Ese es la mejor herencia que me pusiste dejar, un apellido limpio y un país que te ama y te tiene siempre presente. Te extraño siempre, te amo siempre. PD : yo se que te ca... de risa con los chongos de humor negro", puntualizó Stefano Tosso.

Ricky Tosso y Stefano Tosso Ricky Tosso y Stefano Tosso Ricky Tosso y Stefano Tosso

Junto a este post, el hijo de Ricky Tosso compartió unas fotografías del recordado actor. Stefano Tosso aparece en todas ellas acompañando a su padre en la piscina, en un evento y durante unas grabaciones, luciendo tan felices como siempre.

Ricky Tosso falleció en la madrugada del domingo 11 de setiembre a los 56 años. Los restos del actor fueron velados en las instalaciones del Ministerio de Cultura y los seguidores del también cómico pudieron darle el último adiós antes de que fuera sepultado en Los Jardines de la Paz en Lurín.

“Quería agradecerles a todos de verdad desde lo más profundo de nuestros corazones, a toda la prensa, de toda la gente que todo el tiempo nos ha demostrado muestras de cariño para mi papá en la calle, en las redes sociales, de verdad que esa es la mayor satisfacción y que todo el Perú lo quiere, no solo yo sino todos nosotros, los que no nos conocieron, nos ha hecho reír desde la televisión y nada de verdad y gracias. Él está descansando, él está feliz y ¿qué les puedo decir?”, fueron las palabras de Stefano Tosso a la prensa durante el velorio.

Ricky Tosso pasó las últimas semanas de su vida internado en una clínica local debido a una fuerte neumonía. Lamentablemente, la situación del actor se complicó por un fibroma pulmonar que llegó hasta el corazón, limitando a los médicos poder hacer más esfuerzos para detener la enfermedad que, finalmente, le causó la muerte.

