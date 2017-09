Ricky Tosso: Las inéditas y conmovedoras fotografías del actor peruano a un año de su muerte [VIDEO y FOTOS]

Ricky Tosso partió de este mundo el 11 de septiembre del 2016. Hoy se cumple un año su sensible fallecimiento. Su hijo, Stefano Tosso recordó la muerte de su padre con un emotivo mensaje en las redes sociales.



"Un año desde que te fuiste, mejor amigo. Un año y a la vez 5 minutos. El hombre más bueno y puro que he conocido. Me enseñaste haciendo, con el ejemplo, como debe criar un buen padre. Y viéndote me enamoré de la actuación, del arte. Siempre me diste alas propias y me pusiste las cosas en la mesa, con realidad pero con amor. Me enseñaste a perdonar y a no guardar rencores. A buscar siempre mi paz y felicidad. A ser honesto conmigo y justo con los demás. Ahora te siento conmigo de otra manera", escribió Stefano Tosso en su cuenta Facebook.



Stefano Tosso también manifestó que se siente más que orgulloso por tener un 'apellido limpio' que es una de las mejores cosas que recibió como herencia del Ricky Tosso. El joven también agredeció por todas las muestras de cariño de todo el Perú.



"En mi corazón, en la vocecita de la conciencia, en eso que me alerta del peligro, en cada mierda y aplauso que escucho o digo. Y en cada persona a la que amaste y te amó. Ese es la mejor herencia que me pusiste dejar, un apellido limpio y un país que te ama y te tiene siempre presente. Te extraño siempre, te amo siempre. PD : yo se que te ca... de risa con los chongos de humor negro", manifestó Stefano en recuerdo de Ricky Tosso.

Ricky Tosso llenó de alegría millones de corazones peruanos con sus insólitos y divertidos personajes. Trome también quiere rendir homenaje al actor peruano con una fotografías de archivo. En las imágenes se puede ver el amor que el gran Ricky Tosso sentía por su hijo.



La imágenes corresponden al programa 'Teatro desde el Teatro' y en ellas se puede ver a Ricky Tosso compartiendo tablas con Stefano. Los abrazos y los besos de Ricky realmente conmueven a todos los seguidores de su carrera.



Todas las fotografías son especiales ya que se puede ver el gran amor que Ricky Tosso tiene por su pequeño hijo en ese entonces. Ricky da un beso a Stefano y se funden en amor hasta la eternidad. Tremenda fotografía quedó captada por el fotógrafo de Trome.