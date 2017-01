Roberto Martínez: ¿qué es lo que siente por la mamá de su hijo? [VIDEO]

Después de reconocer que acaba de iniciar una relación sentimental con la joven Fabiola Mantilla (23), el exfutbolista Roberto Martínez (49) aclaró que aún siente un cariño especial hacia la madre de su hijo, la chiclayana Maricielo Castañeda.



“Lo único que quiero aclarar es que tengo una superrelación con la mamá y familia de mi hijo. A Maricielo la voy a querer y adorar siempre, porque es la mamá de mi bebé”, precisó Roberto Martínez. Además, precisó que cumple su rol de padre.



“Nunca existirá una cuestión de demanda por alimentos o queja pública, porque mi hijo es lo más importante en el mundo. Al margen de las decisiones que tomemos ambos, queremos su bienestar”, acotó Roberto Martínez.



A su vez, evitó ahondar en detalles sobre su romance con Mantilla. “El norte me ha dado muchas cosas lindas, pero no quiero hablar más porque no me considero alguien importante”, dijo Roberto Martínez en ‘Domingo al día’.

