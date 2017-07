Roberto Martínez está soltero, "pero no retirado" [VIDEO]

Roberto Martínez reapareció para contar que está soltero ‘pero no retirado’ y no le cierra las puertas al amor. Además, reconoció que amó a Gisela en su momento, pero si no fueron felices es porque cometió muchos errores, y que se lleva bien con todas sus exparejas.



“Yo estoy soltero, pero no retirado... o sea, salgo. Digamos que por ahora no tengo nada estable, (el amor) vendrá en algún momento, pero, en verdad, mi hijo me llena absolutamente todos los momentos y vacíos de mi vida”, afirmó Roberto Martínez.



Gisela dijo que estuvo enamorada de ti, pero no te amó...

Casi me suicido (risas)... Normal, yo la quiero mucho, más allá de lo que pueda sentir o decir, ya pasaron muchos años y ambos sabemos muy bien lo que sucedió, lo que vivimos.



¿Tú la amaste?

Sí, sino no me hubiera casado. Yo a Gisela la amé, fallé también, era muy chibolo, pero lo he reconocido públicamente. Tuvimos todo para ser sumamente felices, pero no se dio, reconozco que cometí errores, pero que la amé, la amé sin dudas.



Ella está soltera y tú también...

Yo adoro a Gisela, pero no creo que quiera irse a vivir a Chiclayo, está difícil...



¿Cómo quedó tu relación con Maricielo, la madre de tu hijo?

Muy bien, la adoro en el buen sentido de la palabra, es la madre de mi hijo. La voy a apoyar en todo lo que pueda y siempre le desearé lo mejor.



Últimamente siempre se les ve juntos...

Y nos seguirán viendo porque yo estoy todo el día con mi hijo y él siempre nos ve juntos y por eso estoy agradecido. Tenemos una extraordinaria relación de padres y amigos.

El Gran Show: Gisela Valcárcel y Roberto Martínez se reencontraron

¿Sigues en contacto con Melissa Loza y con Flavia (hija de Melissa)?

Con Flavia (la relación) va bastante bien, Flavia es mi hija también. Hubo un lapsus ahí, ya se sabe por qué, pero hemos retomado una relación muy bonita. Es más, creo que vamos a pasar 28 de julio todos.



¿Con Melissa también?

Creo que sí, es una relación superchévere, de amistad, sobre todo por Flavia, ha sido lindo reencontrarme con ella.