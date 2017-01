Rocío Miranda: Él la llama actriz porno y ella lo deja en ridículo [VIDEO y FOTOS]

La modelo Rocío Miranda decidió comentar con sus seguidores el proyecto de ley que busca vetar la pornografía en Internet para Perú. Miranda publicó un enlace acerca de a noticia en Facebook y un 'vivazo' no tuvo mejor idea que decirle: "Te quedarías sin trabajo".



El usuario de Facebook Joel Jmc calificó a la ex voleibolista de actriz porno y Rocío Miranda comentó que el joven ni siquiera había leído la noticia con ironía. "Leer puede dañar gravemente tu ignorancia". le respondió Miranda. Agarra ese Turn Down For what, Joel Jmc.



Además, la modelo se refirió a su trabajo en su cuenta de Facebook: "Nunca he participado de ese tipo de televisión. Nunca he necesitado exponer mi vida privada en tv , menos estar metida en escándalos ni tampoco estar en algún realitie como participante, ni en programas de espectáculos ya sea de conductora o panelista . Así que a mí eso no me afecta", escribió Rocío Miranda en Facebook. ​

rocío miranda Piénsalo bien antes de ser machista con Rocío Miranda. Facebook

Los usuarios de Facebook tendrán que pensar mejor antes de intentar hacer algún comentario machista contra la modelo. Rocío Miranda siempre tiene la respuesta precisa contra las críticas misóginas.



Hace unas semanas usuarios de Facebook la criticaron por usar un vestido sin utilizar sostén. Rocío Miranda parafraseó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz para responder que nadie tenía derecho a faltarle el respeto por la ropa que usaba.



Rocío Miranda es modelo y fue voleibolista. Actualmente tiene más de un millón y medio de seguidores en Facebook y constantemente publica fotos de su día a día para sus seguidores y seguidoras.

