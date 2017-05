¿Rocío Miranda embarazada?: Novio anunció en Facebook que modelo está en la dulce espera [FOTOS]

Rocío Miranda dejará de lado los bikinis para lucir vestidos de maternidad. Sí, la sensual modelo se encuentra embarazada, así lo dio a conocer su novio a través de un post en su cuenta de Facebook.



"Mi amigo Chofi (ginecólogo), aunque no lo vea muy seguido, cada vez que lo veo es para darme buenas noticias jaja. Felices, muy pronto tendremos a un nuevo integrante en la familia y aunque aún no sabemos qué será, ya tengo ganas de tenerlo entre mis brazos y disfrutarlo al máximo. Llegas en el mejor momento", puso el novio de Rocío Miranda en Facebook



Aunque Rocío Miranda aún no ha dicho nada de su embarazo en sus cuentas oficiales en redes sociales, muchos amigos de la pareja los han felicitado por la gran noticia que se convertirán en padres.

Rocío Miranda tiene miles de seguidores en sus redes sociales y aunque hay algunos que se quieren pasar de la raya, la modelo no duda en ponerlos en su sitio y trolearlos dejándolos mal parados ante los demás.



Además, Rocío Miranda es hincha de Universitario de Deportes y participa activamente de las actividades que realiza el club crema.