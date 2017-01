Rocío Miranda: Esto le piden productores para darle programa propio [VIDEO y FOTOS]

La modelo y ex voleibolista Rocío Miranda utilizó cuenta de Facebook para despotricar contra los productores de ciertos programas de televisión y sus requisitios para que pueda tener un programa propio ¿Qué es lo que piden a Miranda?



La modelo Rocío Miranda acusó a los productores de televisión en su cuenta de Facebook porque le piden que pase por un reality o que tenga un escándalo. La ex voleibolista arremetió contra ellos en la red social y también contra las chicas que participan en realities.

​

Rocío Miranda comentó con sus seguidores de Facebook que sólo le gustaría ingresar a un reality para ganarles a las participantes. "Quiero dejarles en claro que ellas no saben lo que es realmente una competencia".

La modelo acusó a los productores de televisión y les pidió explicaciones acerca de sus requisitos. La modelo acusó a los productores de televisión y les pidió explicaciones acerca de sus requisitos.

Rocío Miranda también dijo que esta tentada a ingresar a un realite porque "lamentablemente es lo único que ofrece la televisión peruana. Sus seguidores en Facebook la apoyaron y le pidieron que resista para no ingresar a uno de esos programas.

​

El programa propio que desea tener Rocío Miranda en Facebook e sobre viajes, turismo o deportivo tipo fitness y aeróbicos. Pero, la modelo cree que a los productores de televisión no les interesa ese tipo de propuesta.



"La verdad que ganas no me falta de entrar a un realitie pero solo para bajar de sus nubes a varias desubicadas que piensan que por armar torres de vasos o jugar lingo están compitiendo en algún deporte olímpico. Solo por eso iría", escribió Rocío Miranda en Facebook.