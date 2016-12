Rocío Miranda: La critican por usar enterizo sin sostén y ella responde así (FOTOS)

Cada vez son más las mujeres que deciden no usar sostén, ya sea como un rechazo a una imposición social o por tendencia. Es el caso de nuestra modelo Rocío Miranda, quién publicó una fotografía en Facebook donde luce un enterizo amarillo, que marca sus pezones. Esto no fue muy bien recibido por ciertos seguidores de la modelo, quienes la incomodaron con comentarios machistas y subidos de tono.



Al respecto, Rocío Miranda les respondió citando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y cuestionando el machismo de algunos de sus seguidores en Facebook.



"Si los hombres comentan así en su mayoría es porque muestran su falta de educación . Como dijo la viceministra Mercedes Aráoz hace poco, la mujer puede salir a la calle con una minifalda o como se le dé la gana y por eso no pueden haber hombres que le estén faltando el respeto", comentó Rocío Miranda en Facebook.



Las críticas machistas siguieron llegando al Facebook de Rocío Miranda, pero ella siguió respondiendo. Es más ironizó con estas críticas y preguntó si también la hubieran atacado si usaba un vestido más completo.



"¿Me me pregunto si esta otra prenda la hubieran comentado tanto como la del enterizo ?", escribió Rocío Miranda en Facebook y junto a su comentario subió una foto donde se le ve usando un vestido con short.



La publicación de Rocío Miranda en Facebook tiene más de 25. 000 me gusta y ha sido compartida por 200 personas. Las críticas se han detenido por las respuestas fuertes de la modelo.

