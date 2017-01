Rocío Miranda genera polémica con este dato sobre mujeres peruanas [FOTOS]

La modelo Rocío Miranda siempre se ha caracterizado por ser sincera y decir lo que piensa pese a quien le pese, además de lucir su belleza en redes sociales. Y esta vez no podía ser diferente.

Rocío Miranda compartió un video en su cuenta Facebook en donde se le ve entrenando con una pelot de voley, como recordando su pasado en esta disciplina deportiva.

"Jugando un rato antes de entrenar saludos!", escribió Rocío Miranda para acompañar la publicación. Muchos de sus seguidores la halagaron por ser una chica que siempre se mantiene en forma y que luce su belleza natural.

Pero un comentario en particular de un fanático llamó la atención de la modelo. Según se lee, el seguidor Ismael M Espinoza señaló que Rocío Miranda era un ejemplo para las mujeres al ser tan dedicada, no estar en escándalos y hacerse respetar.

"No toma, no fuma, no se droga, no sale en escándalos ni está con varios. No vende su dignidad por un show, hace deporte, es una de las únicas modelos que a pesar de mostar el cuerpo como es su trabajo, se hace respetar. Qué hombre no quisiera tener una mujer así. Tomen como ejemplo mujeres. Los respetos para ella y su pareja maldita sea que envidia. Espero tus Saluditos. Te amo jeje", escribió el seguidor de la modelo.

Ante esto, Rocío Miranda decidió responderle señalando que las mujeres peruanas no la toman como ejemplo precisamente porque no está en escándalos o en realities.

"Lamentablemente no creo que muchas mujeres me tomen como ejemplo porque justamente no soy nada de lo que estabas comentando. El 80% de mujeres en Perú les encanta la novela, programas de farándula y realities. O sea les gusta y siguen a esa gente escandalosa que no son un ejemplo para nadie, bueno al menos para los seres humanos pensantes no lo serían. Saludos", declaró Rocío Miranda en Facebook.

