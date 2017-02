Rocío Miranda: Hombre la critica por "salir calata" y ella le da brutal respuesta [VIDEO y FOTOS]

Sobrinos, su Tío Trome siempre les aconseja que no se metan con la modelo Rocío Miranda, pero ustedes no entienden. Esta vez, la ex voleibolista publicó una foto en bikini para promocionar un celular que había adquirido en la tienda de electrodomésticos El Gallo más Gallo.



Un usuario de Facebook decidió criticar que ella publicite la tienda usando bikini. "¿Por qué salir calata? Eso vende mas", escribió en la publicación de Rocío Miranda.



El usuario de Facebook quizás se concentró mucho en el bikini y no se dio cuenta que Rocío Miranda se encontraba en la playa. Es por esta razón que promociona la tienda de electrodomésticos con este atuendo.



Rocío Miranda le hizo ver su error con tremenda respuesta. "¿Qué quieres? ¿Que a la playa vaya con sotana?", escribió la modelo.

La modelo respondió al usuario de esta manera.

El comentario de Rocío Miranda fue rápidamente celebrado por sus seguidores. "Ahí tienes tu troleada, recogela", se lee entre los comentarios de los fans de Facebook de la ex voleibolista y modelo.



La publicación de Rocío Miranda en Facebook tiene 13. 000 me gusta. La mayoría de usuarios elogian la bien trabajada figura de la ex voleibolista y alaban su manera afilada de responder a quienes la molestan.

Rocío Miranda tiene más de un millón de seguidores en Facebook, quienes siempre paran pendientes de las publicaciones de la modelo. Aquí puedes revisar las otras veces que Rocío Miranda respondió fuerte y claro a comentarios machistas.