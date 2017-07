Rocío Miranda: Modelo luce sus cuatro meses de embarazo en sexy bikini y le contesta a sus críticos [VIDEO] 

La modelo Rocío Miranda fue entrevistada en el programa Al Sexto Día y contó detalles sobre su embarazo de cuatro meses. La ex voleibolista también contó que algunos de sus seguidores habían reaccionado de mala manera debido a la noticia.



Rocío Miranda ironizó sobre el hecho de que algunos de sus seguidores la dejarán de seguir por su embarazo. "Ponen su cara llorando, yo no entiendo qué tiene de malo quedar embarazada", indica la modelo.



La ex voleibolista contó que así como algunos de sus fans se habían alejado, algunas nuevas mamis la han empezado a seguir. A ellas, Rocío Miranda les da sus tips para mantenerse sanas y sexys durante el embarazo.



Mientras Rocío Miranda caminaba por las calles de Gamarra, la reportera les decía a los transeúntes que la ex voleibolista esta embarazada, ellos no lo creían. La modelo se siente muy feliz en esta etapa de su vida ya que tras ocho años de relación concretó su sueño de ser madre.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.