Rodrigo González se indigna con su propio programa por titular contra Yahaira Plasencia [VIDEO y FOTOS]

El conductor de "Amor, amor, amor", Rodrigo González, se mostró indignado con su propio programa por un titular que atacaba a a la bailarina Yahaira Plasencia por sudar. Peluchín se negó a leer el titular completo.



El reportaje que iba a presentar Rodrigo González en el programa "Amor, amor, amor" sobre Yahaira Plasencia se titulaba: Yahaira suda la sota gorda, la rosadita no tiene problemas con la transpiración con tal de mover el toto. Peluchín decidió no leer el titular.



Es más, Rodrigo González quiso cambiar el titular y centrarse en lo mucho que trabaja Yahaira Plasencia. El conductor no entendió porque sus reporteros titularon de esa manera. "Yo no voy a presentar eso, que el director se haga cargo", indicó el conductor.



Si bien es cierto que Rodrigo González conduce un programa de Espectáculos, en más de una ocasión ha mostrado su desacuerdo con los titulares que presenta en el programa. Mira el tenso momento aquí.

Peluchín no soporta titular sobre Yahaira Plasencia