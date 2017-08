Romina Gachoy: Jean Paul Santa María habla de supuesto video íntimo de la uruguaya [VIDEO y FOTOS]

Esta semana se viralizó en redes sociales un supuesto video íntimo de la modelo, Romina Gachoy. Al respecto, su esposo, el modelo Jean Paul Santa María salió a desmentir estos dichos y dejo en claro que la protagonista del video no es la uruguaya.



Jean Paul Santa María explico para Trome.pe que la chica que protagoniza el video no es su esposa, Romina Gachoy. “Al tercer segundo del video nos dimos cuenta que no era ella porque la chica que sale en esas imágenes tiene piercing en la nariz y el ombligo y mi esposa nunca los tuvo”, dijo el modelo.



Además, Jean Paul Santa María arremetió contra las páginas que viralizan el video. “Esperemos que no se siga difundiendo esa versión, porque hemos visto algunas páginas donde publican eso. Veremos qué se puede hacer legalmente”, explicó el modelo a Trome.pe.



Jean Paul Santa María también contó a Trome.pe que sí se graba con Romia Gachoy en la intimidad, pero que borra esos registros.

“Sí, hubo un miedo al principio porque como pareja antes nos

grabábamos. Pero ahora no existen.Ya borré todos los videos”,

afirmó el modelo.

