Ronny García está en el penal de Chincha cumpliendo su condena por agredir a Lady Guillén. El cantante de cumbia ingresó al centro de reclusión después de haberse escondido por casi un mes evadiendo la justicia. Quien estuvo a su lado apoyándolo todo el tiempo -salvo cuando caía en contradicciones- fue Karla Solf.

Ahora, meses después de todo el escándalo, Karla Solf presentó unos audios de conversaciones que mantuvo con Ronny García. En el material, se escucha la forma como el agresor la humilla y la insulta. Además, la acusa de serle infiel y le desea lo peor.

"Que Dios te castigue Karla, porque el nombre de Dios es muy sagrado. Yo de ti no quiero saber nunca más nada en mi vida. Si te recuperas, recupérate. Eso lo dejo en las manos de Dios", dijo Ronny García.

Pero eso no fue todo. En otro audio, Ronny García pierde los papeles por teléfono y le desea lo peor a Karla Solf. El agresor de Lady Guillén califica de 'parásito y 'repudiable' a la joven madre.

Audio de Ronny García

"Todo lo que yo quise contigo, olvídate del matrimonio, de la convivencia. Olvídate que me voy a ir vivir contigo, olvídate que tengo un futuro contigo porque yo de ti no quiero nada. Me das asco como mujer, eres un parásito de mujer, repudiable. Me das asco. Me das asco como ser humano, púdrete en el infierno por basura. Eres una mier... basura que jura por Dios en vano. Estando conmigo ni siquiera embarazada me has respetado", declaró Ronny García.

Karla Solf presentó los audios en el programa 'Nunca Más' y también fueron difundidos en 'Tengo algo que decirte'. La expareja de Ronny García solo pide ayuda para su hija Esperanza, quien tiene una condición cardíaca. Además, ofreció disculpas a Andrea Llosa por todos los agravios dichos en su contra.

Te pido perdón públicamente porque sé que me quisiste ayudar. Le pido perdón a la institución, a las mujeres que se vieron afectadas porque sé que se me quiso ayudar y yo me negué", dijo Karla Solf en Nunca Más.

La joven madre contó que su pequeña hija Esperanza sufre de un soplo al corazón. El médico pediatra determinó que lo que sufre la hija de Karla Solf es un problema de comunicación intraverticular y que actualmente la tecnología permite a las personas con esta condición vivir normalmente.