Jenny Kume volvió a la carga. Esta vez, en ‘Amor, amor, amor’ mostraron audios y mensajes hot que Ronny García enviaba a una de sus ‘castigadoras’ en el que le ofrecía llevarla de viaje a Pucallpa y negaba que tuviera pareja.

Tal parece que a Ronny García, que se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser acusado de maltratar y tener escondida a su nueva pareja Karla Solf, poco le interesa lo que hablen los demás, pues en los audios que dio a conocer Jenny Kume y su castigadora Janet Reynoso se pudo evidenciar que la expareja de Lady Guillén se encuentra a la ‘caza’ de una nueva víctima.

Según contó Jenny Kume, los mensajes de Ronny García vienen desde hace un año y en ellos se puede ver que ofrece viajes a la ‘castigadora’ Janet Reynoso, a quien le pide que le envíe fotografías a través de WhatsApp.

“A las tres nos escribió. Él quería con las tres y las tres lo vamos a castigar. Lleva escribiéndome, al menos, año y medio. Me escribe cosas como ‘me gustaría que estés a mi ladito’ o en tu cama. Janet también me dijo que Ronny García le escribía y ella tiene más audios”, dijo Jenny Kume echando al cumbiambero de tramposo.

Aunque en un inicio, la castigadora Janet Reynoso trató de negar que conocía a Ronny García, fue Jenny Kume quien le indicó que él era el agresor de Lady Gillén.

“Hubo conversaciones de Facebook y me pedía mi número de WhatsApp para hablar con él y para vernos, pero no salí con él”, sostuvo Janet Reynoso mostrando a la vez las conversaciones con Ronny García.

Precisamente en una de las últimas conversaciones, Ronny García le dice a Janet Reynoso que tiene unos pasajes aéreos y le ofrece irse a donde ella quiera, pero ante la negativa de la ‘castigadora’ este se va con su actual pareja Karla Solf.

En un audio Ronny García, incluso, le ofrece viajar a Pucallpa, donde se tomaría muchas ‘fotitos’ con la castigadora y hasta “andaríamos calatos” debido a la alta temperatura que había en ese momento en la ciudad. Please enable Javascript to watch this video

