Bienvenida la Tarde: Acusan a ex chica reality de ser dama de compañía y le patean el rostro [VIDEO y FOTOS]

La ex participante del desaparecido reality Bienvenida la tarde,

Rosa Elvira Zamora, hizo una fuerte denuncia en su Facebook. La publicación fue acompañada por unas fotos del rostro arañado y golpeado de la modelo.



La modelo Rosa Elvira Zamora acusó a la joven Rosmery Lopez de tildarla de loca y de "dama de compañía". "ROSMERY LOPEZ (REPUBLICA DE PANAMÁ 6384 dpto 504) ME HA PEGADO Y ME HA TIRADO PATADAS EN LA CARA, ME AMENAZA CON DECIR QUE SOY UNA PROSTITUTA", se lee en la publicación de Facebook de la modelo.



Rosa Elvira Zamora tilda de ignorante a la mujer y explica su condición y el porqué tiene que tomar pastillas. "A ver señorita ignorante sufro de depresión crónica (por eso tomo pastillas) (porque fui violada cuando era niña) y usted que tanto habla de Dios y blah blah. Si soy prostituya o no a usted que le importa", escribe la ex chica reality.



"Es mi vida, es mi cuerpo y no tiene porque amenazarme y menos tirarme patadas en el rostro y maltratarme físicamente ¿usted cree que decirme prostituta me humilla ? Pues no", indica Rosa Elvira Zamora bastante afectada. Mira aquí su denuncia.

Una publicación compartida de Rosaelvira Zamora (@rosaelvirazamoraoficial) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 9:47 PDT

Una publicación compartida de Rosaelvira Zamora (@rosaelvirazamoraoficial) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 9:47 PDT