Rosángela Espinoza aclara que no pasa nada con Lucas Piro

Recién llegada de España, Rosángela Espinoza se enteró que su compañero, Lucas Piro, dijo que es una mujer hermosa y no descartó tener una relación con ella.

“La verdad, es que no puedo adivinar, el futuro es incierto. No puedo decir de esta agua no he de beber”, señaló Rosángela Espinoza.



Rosángela Espinoza aclaró que está soltera y que por ahora ve al bailarín como un buen compañero de trabajo.

“Yo estoy soltera, contenta con mi trabajo. Seguimos ensayando (sus bailes), nos llevamos muy bien en el lado profesional y por el otro lado (el romántico) cada uno por su lado”, indicó Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza, ganadora de ‘El Gran Show’, contó que su viaje a España se realizó para grabar el videoclip de la bachata ‘Qué bonito’ que canta Vicky Corbacho.

“Fueron tres días (que estuvo en España), trabajé un montón, porque era la grabación de un videoclip y con Vicky hemos hecho una bonita amistad”, indicó Rosángela Espinoza.

De otro lado, Rosángela Espinoza fue cambiada al equipo de ‘Las cobras’ y, aunque al inicio por órdenes del Tribunal se suponía que Korina Rivadeneira sería la ‘guerrera’ quien se uniría a ese grupo, fue la ‘Chica selfie’ la elegida para integrarse al equipo de Nicola Porcella.