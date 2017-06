Rosángela Espinoza se molesta con Alexandra Horler y la chotea de la peor forma en vivo [VIDEO]

¡Qué fuerte! Alexandra Horler y Rosángela Espinoza no tienen una buena relación y quedó más que evidente frente a las cámaras de televisión. La 'chica selfie' estuvo como invitada en el programa 'En Boca de Todos' para hablar sobre Carlos Zambrano y aclarar que nunca tuvo nada con él.

Sin embargo, Alexandra Horler le increpó haber estado dejando indicios sobre una relación con un futbolista en una visita previa al programa 'En Boca de Todos'. Rosángela Espinoza no quiso se molestó tanto con la panelista del programa, que hizo un pedido insólito en vivo.

"Bueno Alexandra, tú sabes que yo no soy amiga tuya y tu tampoco lo eres. Entonces siempre me vas a atacar. No hay ningún problema, prefiero hablar con Maju Mantilla", dijo Rosángela Espinoza dejando a todos con la boca abierta.

Rosángela Espinoza y Alexandra Horler

Alexandra Horler se mostró sorprendida por el pedido pero fue Maju Mantilla quien intentó poner paños fríos entre ambas y le dejó en claro a Rosángela Espinoza que nadie la atacaba pero era parte de su trabajo hacer preguntas incómodas.

"Acá todos estamos haciendo las preguntas con mucho respeto. Es nuestro trabajo, por eso tenemos que hacer las preguntas. No te molestes Rosángela", dijo Maju Mantilla.

Sin embargo, Rosángela Espinoza no se calmó. La exparticipante de El Gran Show manifestó que Alexandra Horler no se ponía en su lugar y que solo la atacaba una y otra vez.

"Sí me molesto porque ella no se pone en mi lugar. ¿En qué momento dije que era un futbolista, que era de la selección nacional", dijo Rosángela Espinoza. Sin embargo, Alexandra Horler no se quedó callada y terminó por increparle a la chica selfie que ella se prestó al juego cuando le pusieron un tablero con todas las figuras de la selección peruana.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.