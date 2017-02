Rosángela Espinoza y Alondra García Miro debutan en nueva serie con estas candentes escenas [VIDEO]

La modelo Rosángela Espinoza despejó los rumores sobre su nuevo proyecto en televisión. La popular 'chica selfie' participará de una serie en la que compartirá roles nada más y nada menos que con Alondra García Miró.

Como se recuerda, el programa 'Amor de Verano' difundió algunas imágenes en las que Alondra García Miró aparece en un tubo realizando algunos sexys movimientos.

Días después también salieron a la luz un video en el que Rosángela Espinoza y Mayra Goñi acompañaban a la novia de Paolo Guerrero en esta nueva faceta para la televisión.

Al respecto, Rosángela Espinoza confirmó que se encuentra emocionada por este nuevo reto en el que, al parecer, también participará Nicola Porcella.

“No puedo dar ninguna información, no estoy autorizada. Lo que sí te puedo decir es que una historia muy linda, eso es lo único que te puedo decir. Ya se filtraron ciertas imágenes, es bien complicado”, dijo Rosángela Espinoza en América Espectáculos.



Sobre la participación de Alondra García Miró, la ex de Carloncho precisó que la ve muy emocionada con su debut en la actuación ahora que se encuentra en el ojo de la tormenta.



“Es una bonita oportunidad para ella (Alondra García Miró), se le ve que tiene todas las ganas de mundo y eso es muy bueno cuando quiere crecer, creo que no se lo ha ganado de la noche a la mañana”, agregó Rosángela Espinoza.