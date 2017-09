Rosángela Espinoza a participantes de Esto Es Guerra: "Yo elijo a mis amigos" [VIDEO]

No le interesa. Pese a que la mayoría de sus compañeros en Esto Es Guerra han dejado en claro que Rosángela Espinoza no es de su agrado en el programa, ella no se hace problemas. Incluso, la chica selfie señaló que no es una monedita de oro para agradar a todos.

En conversación con el programa En Boca de Todos, Rosángela Espinoza aclaró que no tiene una mejor amiga en Esto Es Guerra. La modelo indicó que todas son sus compañeras y las respeta pero dejó en claro que no son sus amigas.

¿Por qué? Rosángela Espinoza manifestó que ella elige a sus amigos de corazón y por eso nadie en Esto Es Guerra tiene una relación amical con ella. La chica selfie acepta que se mete en problemas con sus compañeros por ser muy sincera.

"De verdad, de todo corazón elijo a mis amigos. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Estoy tranquila pero si me buscan no me voy a quedar callada. Tal vez he cometido el error en confiar en gente que pensé tenía buen corazón", declaró Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza no tiene amigos porque ella 'los elige'

La participante de Esto Es Guerra declaró que muchos en Esto Es Guerra no se muestran verdaderamente como son. Por eso, Rosángela Espinoza se considera sincera y sin filtros cuando le preguntan por algo. Lo que le molesta es que le pidan su opinión sobre temas que no tiene que ver.

"Estoy tranquila, no quiero opinar de ningún tema pero creo que sí se tienen que dejar las cosas claras porque el público no ve todo. Cosas que no sabe. Yo me muestro tal como soy, sincera y tranquila. A veces por ser directa me he ganado varias discusiones donde tal vez hay personas que no han querido pelear pero yo, por un tema de sinceridad, me pasan estas cosas", declaró Rosángela Espinoza.

La situación entre la modelo y sus compañeros está más que clara para todo el público. Uno de los pocos integrantes de Esto Es Guerra que se muestra tolerante con Rosángela Espinoza es Krayg Peña. Según indicó el venezolano, ambos se llevaron bien cuando estuvieron jugando en parejas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.