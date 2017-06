Rosángela Espinoza: "Brunella Horna dice tonterías" [VIDEO]

Rosángela Espinoza exigió a Brunella Horna no comentar sobre su vida, luego del ampay que difundió ‘Amor, amor amor’ asegurando que tendría una relación amorosa con Ricardo Arrieta.

“Hay personas que se llenan la boca diciendo tonterías, no saben de quién se trata y confunden a la gente. No se puede opinar a la ligera”, añadió Rosángela Espinoza.



Además, aclaró que no había salido con Arrieta.



“La persona con la que me captaron es un amigo, no es mi expareja como dicen. Él se encuentra soltero, así como yo, pero solo somos amigos”, detalló Rosángela Espinoza. (E. C.)

Rosángela Espinoza enamorada de futbolista en España