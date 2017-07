Rosángela Espinoza: Usuarios se burlan por canjes para celebrar su cumpleaños pero ella trolea a todos [VIDEO]

Rosángela Espinoza celebró su cumpleaños adelantado número 28. La chica selfie no dudó en compartir fotografías de cómo fue su fiesta, en donde, lamentablemente, no asistieron sus compañeros de Esto Es Guerra ¿No fueron invitados o simplemente no quisieron ir?

Aunque no se sabe cuál es la respuesta, lo que sí sabemos es que Rosángela Espinoza estuvo acompañada de su nuevo galán. La chica selfie bailó y se divirtió en su fiesta de cumpleaños. Además, estuvo muy emocionada y agradecida con la decoración para el evento.

Rosángela Espinoza compartió varias fotografías de su vestido, la torta, la decoración, el lugar donde celebró y la persona que estuvo a cargo de organizar todo para su fiesta. Por eso, los usuarios en Instagram empezaron a burlarse de la chica selfie al señalar que todo lo que tuvo fue solo canje.

Ante esto, Rosángela Espinoza no dudó en responder a las críticas de sus seguidores. Por eso, a través de su cuenta Instagram, la chica selfie escribió: "Para que hablen más que es canje, bueno si gustan una fiesta así, aquí están los contactos..."

Para q hablen más que es canje 🤣, bueno si gustan una fiesta así, aquí están los contactos . @rusticaperu Gracias por mi decoración de Chanel 💄a @ideah_design Mi linda torta 🎂de @crazyscake Los bocaditos de @frostypasteleria Me siento muy Feliz!!! . Mi vestido 👗a @luanna_boutique ///maquillaje💄💋 a @samjz710 Gracias por la coordinación amigo @carlosdiazchacon Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 10:03 PDT

Rosángela Espinoza y el canje

