Cantante de bachata felicita a Rosángela Espinoza por esta razón [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza publicó en Instagram un video donde aparece la cantante de bachata, Vicky Corbacho, felicitándola por su participación y sus logros en 'Reyes del Show'. La cantante ya sabía que la modelo destacaría por su talento.



En el video de Instagram que publicó Rosángela Espinoza, la cantante le manda saludos a sus fans peruanos y afirma que los mejores participantes de Reyes del Show fueron la modelo y el bailarín Lucas Pirlo.



"Hola, quisiera mandar un beso enorme a toda mi gente de ahí, pero en especial a una parejita que ellos ya saben me enamoraron al bailar mi bachata en Reyes del Show", dice la cantante en el video que publicó Rosángela Espinoza.

Gracias @vickycorbachooficial por el video sin duda vaticinaste que nosotros ganaríamos Reyes del Show. La canción del verano es "Que Bonito" Esta canción la quería bailar en mi primera bachata del Gran Show y no me aceptaron porque no era conocida ahora es una de las canciones más escuchadas de las emisoras no sabes cómo me siento al descubrir una linda canción.Me encanta y la bailo 😍🎙. #vickycorbacho #quebonito #bachata Un vídeo publicado por R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 12:50 PST

Rosángela Espinoza le agrade a la cantante las palabras de afecto. "Gracias por el video, sin duda vaticinaste que nosotros ganaríamos Reyes del Show", se lee en la descripción que hace la modelo del video.



Rosángela Espinoza continúa promocionando a la cantante a través de su Instagram. "La canción del verano es "Que Bonito" Esta canción la quería bailar en mi primera bachata del Gran Show y no me aceptaron porque no era conocida ahora es una de las canciones más escuchadas de las emisoras", afirma la modelo en Instagram.



El día que ganó el concurso, Rosángela Espinoza agradeció a la producción de Reyes del Show la oportunidad y afirmó que eso había cambiado su vida definitivamente.