Rosángela Espinoza: ¿Carloncho la llamará para superar sentencia en El Gran Show? [VIDEO]

“Mi teléfono es el único que no tiene la función selfie”, dijo ‘Carloncho’ al consultársele si podría llamar a Rosángela Espinoza para que lo apoye a salir de sentencia en ‘El gran show’.



“En vez de llamarme Carlos Enrique, seré ‘Carlos Sentencia’; ojalá que el Reniec haga el cambio”, dijo el locutor radial, quien tendrá que enfrentarse a Yaco Eskenazi.



Lo tomas con humor...

Sí, en realidad yo me mato por hacer la coreografía. Creo que haga lo que haga, siempre me van a poner puntaje bajo, trato de ser bailarín, de hacer una buena performance. En mi próxima coreografía le voy a meter ‘chongo’ nomás, voy a olvidarme de la coreografía porque al final el puntaje va a ser bajo.



Yaco es un rival fuerte...

Es superfuerte, tiene mucha gente que lo apoya, es muy querido. Estoy pensando en utilizar la última carta, el as bajo la manga.



¿Vas a traer a Rosángela Espinoza, la 'Chica selfie'?

¿Quién?... Esa función está prohibida en mi celular. Mira, tú pones la cámara y solo se voltea. Este es el único celular que viene sin esa función. Ahí nomás...



¿Cuál es tu opción?

La opción 15, pero estoy contento con lo que he hecho aquí.

Carloncho en El Gran Show

