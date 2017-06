Rosángela Espinoza exige disculpas públicas a Carlos Zambrano [VIDEO]

Rosángela Espinoza dijo que está decepcionada por la actitud del futbolista Carlos Zambrano y exige que le pida disculpas públicas.



“Por supuesto que me merezco una disculpa. Soy mujer y merezco respeto. Yo en ningún momento le he faltado el respeto a él para que me humille de esa manera”, comentó Rosángela Espinoza.



Luego, añadió que “es decepcionante que un seleccionado peruano se exprese así de una mujer”.



Finalmente, dijo que tiene la conciencia tranquila y soltó la interrogante: “Saquen sus propias conclusiones... Si él estaba en Rusia, ¿cómo sabía que yo estaba en España?”, dijo Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza no se queda callada y le responde a Carlos Zambrano.