Rosángela Espinoza: Carlos Zambrano viajó de vacaciones con su esposa y entierra escándalo

Indignada. Así se siente Rosángela Espinoza, luego que el futbolista Carlos Zambrano aseguró que jamás estuvo interesado en conocerla porque ‘no sirve para tener una relación’.



“Sí vi (lo que escribió Carlos Zambrano en su Facebook). En realidad, sentí indignación por esa clase de personas. Me siento tranquila porque sé lo que valgo, cómo soy y no me afecta para nada. Si otros son los afectados, no es mi problema. Que el público saque sus conclusiones, ahí te das cuenta del nivel de educación que puede tener”, precisó Rosángela Espinoza, quien considera que el popular ‘León’ no sabe respetar a las mujeres.



“Él tiene una madre, hermanas, hijita y su esposa. El mundo es redondo y todo da vueltas. El mundo es como un restaurante, nadie se va sin pagar”, acotó Rosángela Espinoza.



Asimismo, la ‘guerrera’ indicó que su madre Blanca López está bastante afectada por los calificativos que está recibiendo.



“La que se encuentra mal es mi mamá, porque la familia es la que sufre sin haber hecho algo. Mi mamá sabe que no mentí, que dije la verdad y que estoy tranquila. Cuando una sabe que no hizo nada malo, no tiene por qué sentirse mal. Me molesta todo esto, están jugando con mi dignidad, soy soltera y no le debo nada a nadie”, sostuvo Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza no se queda callada y le responde a Carlos Zambrano.

VACACIONA EN CANCÚN

En tanto, Alejandro Benites, ‘Zumba’, indicó que su amigo, el futbolista Carlos Zambrano, está disfrutando de sus vacaciones con su familia en Cancún. “Carlos está incómodo porque le molestan los escándalos, pero todo bien. Está con su familia en Cancún”, señaló ‘Zumba’.



La esposa de Carlos Zambrano debe estar fastidiada con el tema...

Claro que sí, porque a él no se le ve en este tipo de situaciones. No solo es incómodo para Carlos, sino para toda su familia... Quedamos en juntarnos en unos días, cuando regrese de viaje. Ahora está feliz y disfrutando sus vacaciones.