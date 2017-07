Al parecer Rosángela Espinoza no es la mejor compañera en Esto Es Guerra. Nicola Porcella reveló recientemente que ninguno de sus amigos del reality asistió al cumpleaños de la chica selfie porque "siempre graba".

"Fácil ella misma te graba. Como es la chica selfie anda con el celular así así (levantado) Entonces la gente se pone nerviosa. Pero Rosángela es una chica inteligente y se ha sabido ganar su lugar bien o mal. No tengo nada en contra de ella. La felicito porque tuvo muchos problemas antes pero me parece que se ganó un lugar en Esto Es Guerra. Eso no quiere decir que sea buena competidora", contó Nicola Poncella en En Boca de Todos.

Esta vez, fue Erick Sabater quien compartió su opinión sobre Rosángela Espinoza. El ex de Michelle Soifer considera a la chica selfie como una persona 'chismosa'.

"Con Rosángela nunca he tenido un tema amical pero después que me enteré que era soplona (...) una persona chismosa, que puede ver algo en la calle o alguna situación y va rapidito a contarlo", dijo Erick Sabater.

Nicola Porcella vs Rosángela Espinoza

No todo quedó ahí. El exparticipante de Esto Es Guerra declaró que si los chicos del programa no asistieron al cumpleaños de Rosángela Espinoza fue porque la consideran a la chica selfie 'poco confiable'.

"Ella me vio compartiendo con unas amistades y de repente en el programa todo el mundo sabía, especialmente mi expareja. No tenía nada de malo pero tuvo la intención de armar un problema (...) Quiso agregar muchas cosas que no eran. Le dije: 'qué mal que una persona que trabaja con un conjunto de chicos, la cataloguen como una persona poco confiable'. Tal vez por eso nadie fue a su cumpleaños", dijo Erick Sabater.

Erick Sabater tilda de 'Chismosa' a Rosángela Espinoza

