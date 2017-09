Rosángela Espinoza quiso abrazar a Mario Irivarren tras ganar juego ¡Y él se le corrió! [VIDEO]

¡La choteó! Mario Irivarren sorprendió a todos en 'Esto es Guerra' cuando se negó a celebrar con Rosángela Espinoza el triunfo de 'Las Cobras' en una de las competencias. ¿Qué pasó? La chica selfie se emocionó tanto que se lanzó a los brazos de ex (¿o actual?) de Ivana Yturbe.

Mario Irivarren y Rosángela Espinoza hicieron dupla en el juego de la carretilla. El participante de Las Cobras tenía que llevar a la chica selfie, quien daba botes con una pelota de pilates. Ambos competían contra Rafael Cardozo y Alejandra Baigorria.

La competencia estuvo reñida, pues las dos parejas tenían buena velocidad en el juego de Esto Es Guerra. Sin embargo, Rosángela Espinoza tomó la delantera en el último momento y Mario Irivarren contestó correctamente la interrogante ¿Quién es la villana de 101 Dálmatas?

Al darle un punto al equipo de Las Cobras, Rosángela Espinoza se emocionó y empezó a saltar muy efusivamente. En una de esas, quiso celebrar junto a su compañero Mario Irivarren. Aunque en un inicio él le dio un abrazo, ella quiso hasta colgarse de él.

Mario Irivarren y Rosangela Espinoza

Rápidamente, Mario Irivarren se alejó de Rosángela Espinoza, sorprendiendo a los conductores de Esto Es Guerra y sus compañeros. "¡Se emocionó! ¿Por qué le dice que pare? Lo abraza a Irivarren y él le dice: Ahí nomás", dijo María Pía Copello.

¿Por qué Mario Irivarren no quiso abrazar a Rosángela Espinoza?¿Será acaso que Ivana Yturbe se ponga celosa? Aunque ellos no han confirmado que retomaron su relación (nuevamente), ambos han sido captados juntos entrando al departamento del joven.

Recordemos que hace unos meses, en el detrás de cámaras de Amor Amor Amor, Ivana Yturbe y el Zorro Zupe se pusieron a hablar de Rosángela Espinoza y un posible coqueteo a Mario Irivarren.



Zorro Zupe: "¿Por qué no querías decir que la otra se le regala a tu hombre?"

Ivana Yturbe: "¿Quién?"



Zorro Zupe: "La Rous"

Ivana Yturbe: "Hablas huev...



Zorro Zupe: "Tú me has contado eso"

Ivana Yturbe: "Deja de inventarte ¿Quién te contó?"

¿Acaso será este el motivo por el que Mario Irivarren no quiere una cercanía con Rosángela Espinoza?