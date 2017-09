Rosángela Espinoza se pelea con todos en Esto Es Guerra ¿Nadie la quiere? [VIDEOS]

Rosángela Espinoza sí que sabe cómo hacer amigos. La chica selfie decidió discutir con varios de sus compañeros en Esto Es Guerra en la última edición del programa. Y es que la flamante participante de los Leones no solo peleó con Yahaira Plasencia, sino que también tuvo un altercado con Flavia Laos y su excompañero Nicola Porcella

No es novedad que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se enfrenten en el programa. Entre ellas existe una fuerte rivalidad desde El Gran Show. Ahora que ambas están en Esto Es Guerra la situación no ha cambiado nada.

Rosángela Espinoza le pidió a Yahaira Plasencia que admita que fue ella quien la ayudó a entrar a un reality de competencia (Bienvenida la Tarde) La reina del totó señaló que si ella participó de ese programa, fue porque era pareja del Churrito Hinostroza.

Pero las cosas no quedaron ahí. Yahaira Plasencia señaló que intentó hablar con Rosángela Espinoza antes que empiece el programa. Según contó, se acercó a la chica selfie para limar asperezas pero ella se portó como una 'diva' y no habló. "Yo no tengo nada que hablar contigo", dijo la ex de Carloncho.

Rosángela Espinoza vs Yahaira Plasencia

Pero eso no fue todo. Rosángela Espinoza también arremetió contra Nicola Porcella. La relación entre ellos siempre ha sido bastante distante, pero esta vez, la chica selfie ninguneó a su excapitán y lo señaló como una de las razones para cambiar de equipo.

"A mí ya no me importa Nicola porque ahora estoy en Leones (...) Yo no sé por qué Nicola dice que va a entrenar a Yahaira si él tampoco entrena", soltó Rosángela Espinoza. A pesar de estar tranquilo mientras la escuchaba, Nicola Porcella decidió responderle fuerte y claro.

El capitán de Las Cobras le recordó a Rosángela Espinoza que ha vivido aproximadamente toda su carrera en la TV de escándalos de espectáculo. Por ese motivo no tenía nada que decirle. "Rosángela para mí es nada".

Rosángela Espinoza vs Nicola Porcella

No todo quedó ahí. Flavia Laos también fue víctima de la lengua venenosa de Rosángela Espinoza. María Pía Copello le preguntó a la rubia si sabía algo de Andrés Vílchez, pues la chica selfie se pavoneó de que era su 'amigo'. Ante esto, la actriz comentó que su amigo dejó en claro que la ex de Carloncho no es su amiga.

Dar esta declaración le costó caro a Flavia Laos. Rosángela Espinoza le pidió no meterse donde no la llaman (pese a que fue María Pía Copello quien le pidió su opinión) e incluso dijo tener miedo de que la actriz se convierta en otra Yahaira Plasencia.

"La verdad es que ella no tenía vela en ese entierro. Pero no quiero tener otra Yahaira aquí, y menos en mi equipo. Donde no te invitan, no deberías decir nada ¿no?", dijo Rosángela Espinoza.

Flavia Laos y Rosángela Espinoza

Esta no es la primera vez que Rosángela Espinoza se ve enfrentada con algún compañero de Esto Es Guerra. Es bien sabido que la chica selfie no tiene buena relación con los participantes, por ese motivo, ninguno acudió a su cumpleaños.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.