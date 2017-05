Rosángela Espinoza jura que ella 'descubrió' a Yahaira Plasencia ¡No fue Farfán! [VIDEO]

Al mismo estilo de Augusto Ferrando y su 'Yo lo descubrí!, la modelo Rosángela Espinoza contó que fue ella quien lanzó a la fama en televisión a su ahora archirrival Yahaira Plasencia. Así como lo lees.

Resulta que Rosángela Espinoza contó en una entrevista a Domingo al Día' que durante un evento, una joven cantante de salsa se le acercó para pedirle el número del productor del reality de competencia donde trabajaba.

Tiempo después esa misma jovencita se convirtió en la 'reina del totó', Yahaira Plasencia, algo que Rosángela Espinoza jamás imaginó en su vida, según lo cuenta.

Rosangela Espinoza descubrió a Yahaira Plasencia

"Una vez se me acercó una chica y me preguntó que quería entrar a este reality donde estaba y si le pondría dar el numero del productor. Le dije que sí. Le pregunté a que se dedicaba y me dijo que era salsera. Por eso le vi el cuerpo (voluptuoso) mientras nosotras estábamos fitness", contó Rosángela Espinoza.



"Jamás imagine que esta chica que alguna vez me pidió el numero para entrar a dicho reality donde estaba se iba a compartir en Yahaira Plasencia, la 'Reina del Totó', la que tiene su reality", agrega la popular 'Chica selfie'.

Recordemos que su enemistad se hizo notoria cuando ambas participaron del reality El Gran Show. Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se dijeron de todo en la pista de baile.