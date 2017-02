Rosángela Espinoza disfruta su soltería [VIDEO]

Rosángela Espinoza contó que está disfrutando de su soltería hasta que llegue el amor a su vida.



“No pienso en tener pareja, no estoy buscando ni me desespero. Me siento tranquila, el amor llegará en su momento”, comentó la Rosángela Espinoza.



¿Algún requisito especial del próximo galán?

Nada especial, me gusta que el hombre sea sincero y detallista. No interesa la raza o si es figura de televisión, lo importante son los sentimientos.



¿Y Lucas Piro?

Es un gran amigo.



¿Qué tal la experiencia de presentar a Ozuna, en Ventanilla?

Fue espectacular animar un festival tan grande y conocer a Ozuna, un tipo sencillo y profesional. Le pedí un selfie y accedió sin dudarlo, y disfruté con su show. (E.Castillo)