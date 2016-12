La guapa y sexy Rosángela Espinoza, vive su mejor momento. La flamante ganadora de Reyes del Show, quien se reparte entre sus actividades como modelo y sus estudios de marketing, se encuentra muy feliz por los éxitos logrados a sus cortos 27 años.



A pesar de que no le molesta por cómo la llaman sus fans, "Chica Selfie", indicó que está preocupada más por su futuro como profesional que por los selfies. Esto declaró Rosángela Espinoza, en una entrevista en América Tv.



"Me imagino que muchos piensan que me dedico a mis fotos, mis selfies, a mis eventos, al Gran Show, no. Yo quiero ser una profesional y estoy estudiando para terminar mi carrera de Marketing (…) Todo esfuerzo tiene su recompensa. Para mi no hay nada imposible y eso que no tengo tiempo o estoy cansada no va conmigo. Somos jóvenes y hay que aprovechar esa energía que tenemos", comentó Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza es conocida por haber participado en realities y en certámenes de belleza.

Su experiencia en Reyes del Show la elevó a la fama y afirma que fue bastante gratificante. Rosángela Espinoza también reveló a través de su Instagram lo difícil que fue estar en el programa.



En un video que acumula más de 69,5000 reproducciones en el Instagram de Rosángela Espinoza se ve como sufrió una fuerte caída en medio de los ensayos, que la llevarían a ganar el premio.



"'Todo esfuerzo tiene su recompensa' .Comparto estos videos de todo lo que pasamos, horas de ensayos, caídas y muchas cosas más. Definitivamente VALIÓ LA PENA", escribió Rosángela Espinoza en la mencionada publicación de Instagram.

