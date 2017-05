¿Rosángela Espinoza enamorada? 'Chica Selfie' en coqueteos con deportista extranjero [VIDEO]

La modelo Rosángela Espinoza no solo causa tremendo alboroto cuando se habla de sus curvas y sensuales fotos, si no que esta vez, la popular 'Chica Selfie´ hizo una íntima confesión que dejará a más de uno de sus seguidores con el corazón roto.

En los últimos días, Rosángela Espinoza ha sido relacionada con el futbolista Carlos Zambrano. A pesar de que él puso el parche y lo negó todo, ella dijo que tuvo intención de conocerla.

Cansada de las 'mentiras' de los peloteros, Rosángela Espinoza revela que su corazoncito está brincando por un deportista extranjero. ¡Qué tal proyección de la 'Rous'!

"Me estoy comunicando con una persona pero no es futbolista y no es peruano. Y tampoco es casado y no tiene ni hijos", fue la pista que lanzó Rosángela Espinoza en su entrevista con 'Domingo al Día'. ¿Quién estará detrás de la sexy guerrera?