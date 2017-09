Rosángela Espinoza sobre su expareja: “Está soltero, tiene derecho, puede hacer lo desee” [VIDEO]

Rosángela Espinoza tomó con normalidad el hecho que su expareja, Ricardo Arrieta, se luzca con chicas como sucedió en el ‘Lima Music Fest 2017’.



“Está soltero, tiene derecho, puede hacer lo desee”, dijo Rosángela Espinoza También confesó que no cree en los ‘lutos’.



“Si por A o B encuentras el amor, ¿vas a esperar? No, pero son casos. Por mi lado guardo un buen recuerdo, hemos terminado hace un mes. Qué voy a hacer (que tenga pareja), estoy tranquila y concentrada en mi show infantil”, expresó Rosángela Espinoza.



Por otro lado, confesó que tiene pretendientes, pero le gustaría que tenga carisma y humildad.



“Hay un meme: ‘Que Dios me libre de los tacaños y los no detallistas’”, comentó Rosángela Espinoza.



A su vez, Rosángela Espinoza contó que los enfrentamientos con Yahaira, Plasencia en ‘Esto es guerra’, son parte de la competencia.